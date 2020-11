Ordine Infermieri di Benevento, assegnate le cariche (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI nuovi Organi dell’Ordine degli Infermieri si sono riuniti per l’assegnazione delle cariche nella prima seduta dopo le elezioni. Massimo Procaccini è stato confermato all’unanimità nella carica di Presidente dell’Ordine per il quadriennio 2020/2024. assegnate anche all’unanimità le altre cariche: Francesca Olivieri (vice presidente), Donatella Brugnetti (segretario), Margherita Troise (tesoriere); Consiglieri: Antimo Antonio Caiazza, Massimo Oropallo, Carmela Forestiere, Antonio Rapuano, Fabiana Tornusciolo, Donato Del Vecchio, Milena Caruso, Anna Ciullo, Caterina Maria Volpe, Annunziata Taddeo, Luigi Arganese. Per la commissione d’albo: Giovanni Tommaselli (presidente), Andrea Saccente (vice ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI nuovi Organi dell’deglisi sono riuniti per l’assegnazione dellenella prima seduta dopo le elezioni. Massimo Procaccini è stato confermato all’unanimità nella carica di Presidente dell’per il quadriennio 2020/2024.anche all’unanimità le altre: Francesca Olivieri (vice presidente), Donatella Brugnetti (segretario), Margherita Troise (tesoriere); Consiglieri: Antimo Antonio Caiazza, Massimo Oropallo, Carmela Forestiere, Antonio Rapuano, Fabiana Tornusciolo, Donato Del Vecchio, Milena Caruso, Anna Ciullo, Caterina Maria Volpe, Annunziata Taddeo, Luigi Arganese. Per la commissione d’albo: Giovanni Tommaselli (presidente), Andrea Saccente (vice ...

