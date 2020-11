Nuovo Dpcm, l’annuncio di Conte: “Misure entro mercoledì” (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Nuovo Dpcm entrerà in vigore entro mercoledì 4 novembre, lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte alla Camera. È la contromisura presa dal governo per arginare l’impennata della curva epidemiologica: “Gli ultimi dati ci hanno costretto a prefigurare un Nuovo corpus di misure restrittive da adottare prima di mercoledì 4 novembre”, ha spiegato il presidente del consiglio nelle parole riportate dall’Adnkronos. Le misure adottate dal Nuovo Dpcm prevedono la limitazione degli spostamenti tra le Regioni a rischio. Verrà imposto un limite orario alle uscite serali, anche se il premier non ha dato ancora riferimenti precisi in tal senso. Verranno chiuse sale gioco e bingo in tutta Italia, e i centri commerciali la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 novembre 2020) Ilentrerà in vigoremercoledì 4 novembre, lo ha annunciato il premier Giuseppealla Camera. È la contromisura presa dal governo per arginare l’impennata della curva epidemiologica: “Gli ultimi dati ci hanno costretto a prefigurare uncorpus di misure restrittive da adottare prima di mercoledì 4 novembre”, ha spiegato il presidente del consiglio nelle parole riportate dall’Adnkronos. Le misure adottate dalprevedono la limitazione degli spostamenti tra le Regioni a rischio. Verrà imposto un limite orario alle uscite serali, anche se il premier non ha dato ancora riferimenti precisi in tal senso. Verranno chiuse sale gioco e bingo in tutta Italia, e i centri commerciali la ...

Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - ilgiornalelocal : #Coronavirus, #Conte: 'La curva dei contagi sale' ECCO IL NUOVO #DPCM TRA #COPRIFUOCO E CHIUSURE… - PonteMarco : RT @SkyTG24: #Conte ha annunciato alla #Camera le misure che saranno contenute nel nuovo #dpcm: -