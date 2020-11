L’Arabia Saudita promuove l’emancipazione delle donne, ma cinque attiviste sono in carcere (Di lunedì 2 novembre 2020) “La diversità di genere è una priorità per il B20”. “La diversità di genere fa bene agli affari”. “L’emancipazione delle donne dev’essere in cima all’agenda”. Queste e altre bellissime dichiarazioni si trovano negli atti ufficiali del Business Twenty (B20), “il dialogo ufficiale tra il G20 e la comunità degli affari”, organizzato il 26 e 27 ottobre dall’Arabia Saudita in vista del G20, il forum delle principali economie mondiali che si terrà il 21 e 22 novembre. Siamo di fronte all’ennesima farsa prodotta dalla narrativa ufficiale delle “riforme” e della “modernizzazione”, le parole d’ordine della campagna di pubbliche relazioni guidata dal principe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “La diversità di genere è una priorità per il B20”. “La diversità di genere fa bene agli affari”. “L’emancipazionedev’essere in cima all’agenda”. Queste e altre bellissime dichiarazioni si trovano negli atti ufficiali del Business Twenty (B20), “il dialogo ufficiale tra il G20 e la comunità degli affari”, organizzato il 26 e 27 ottobre dall’Arabiain vista del G20, il forumprincipali economie mondiali che si terrà il 21 e 22 novembre. Siamo di fronte all’ennesima farsa prodotta dalla narrativa ufficiale“riforme” e della “modernizzazione”, le parole d’ordine della campagna di pubbliche relazioni guidata dal principe ...

