La regina degli scacchi: Heath Ledger voleva dirigere un film sulla storia di Beth Harmon

Heath Ledger voleva dirigere un film sulla storia di Beth Harmon, poi raccontata nella serie La regina degli scacchi. La regina degli scacchi, la serie con star Anya Taylor-Joy disponibile su Netflix, racconta la storia di Beth Harmon che Heath Ledger voleva raccontare in un film. A ricordare questo interessante dettaglio era stato lo scrittore Allan Shiach (che usa il nome d'arte Allan Scott) in un'intervista rilasciata a The Independent nel 2008 e ora riemersa online. Schiach, che aveva ottenuto i diritti del libro di ...

