Invalidità civile 2020 | scelta pagamento e importi sopra i 1 000 euro Istruzioni

(Di lunedì 2 novembre 2020) Farsi accreditare la pensione di invaliditàsarà ancora più semplice e veloce. Infatti, se un soggetto già riceve una prestazione pensionistica dall’INPS, e presenta una domanda di invalidità, all’interno dell’istanza non ha più l’obbligo di indicare l’Iban sul quale ricevere la prestazione. In altre parole, il diretto interessato ha la possibilità di scegliere una modalità digià utilizzata. In ogni caso, rimane nella facoltà del soggetto modificare la modalità diesposta se non di suo gradimento. Quindi, se un soggetto, che già riceve dall’Inps una prestazione economica di tipo pensionistico, presenta una domanda di invalidità ...