Guenda Goria, l’attacco di Amedeo a Christian: “Non parlare così di mia figlia” (Di lunedì 2 novembre 2020) Ancora protagonista Guenda Goria, figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta. Lo stesso giornalista ha voluto difendere dal racconto di Christian Una domenica all’insegna di novità importanti per quanto riguarda la vita privata di Guenda Goria. Durante la puntata del primo novembre di Live-Non è la D’Urso, Christian Leone, che ha svelato di aver avuto … L'articolo Guenda Goria, l’attacco di Amedeo a Christian: “Non parlare così di mia figlia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 2 novembre 2020) Ancora protagonista, figlia die Maria Teresa Ruta. Lo stesso giornalista ha voluto difendere dal racconto diUna domenica all’insegna di novità importanti per quanto riguarda la vita privata di. Durante la puntata del primo novembre di Live-Non è la D’Urso,Leone, che ha svelato di aver avuto … L'articolo, l’attacco di: “Noncosì di mia figlia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : #GFVIP Guenda Goria eliminata, i dubbi degli utenti e dei coinquilini sul televoto - angiuoniluigi : RT @leggoit: Guenda Goria, l'ex Christian Leone a “Live Non è la D'Urso”: «Mi veniva a cercare mentre stava con Telemaco» - BarbaraDUrso18 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive: - Viola Valentino, il fidanzato e le sue fidanzate per un confronto - Amedeo e Gianamedeo Goria c… - BarbaraDUrso18 : RT @Fanclub_dUrso: Stasera a #noneladurso: -Per la prima volta parla Gabriele Rossi -Le Lecciso contro le 5sfere -Il caso del miliardario c… - nontrovounick_ : RT @ciaokomodinoh: FRANCESKA PEPE E GUENDA GORIA ALLEATE CI MANCATE REGINE #GFVIP -