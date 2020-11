Gigi Proietti e la città di Roma: un amore eterno (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti e Roma: un amore indissolubile. Nato in via Giulia, il grande attore morto oggi ha vissuto in diversi quartieri della Capitale Gigi Proietti, anzi Luigi Proietti come era accreditato nei film, almeno fino a ‘Febbre da cavallo’, è stato un vero figlio di Roma. E non solo per il cognome, molto diffuso nel Centro Italia.… L'articolo Gigi Proietti e la città di Roma: un amore eterno Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 2 novembre 2020): unindissolubile. Nato in via Giulia, il grande attore morto oggi ha vissuto in diversi quartieri della Capitale, anzi Luigicome era accreditato nei film, almeno fino a ‘Febbre da cavallo’, è stato un vero figlio di. E non solo per il cognome, molto diffuso nel Centro Italia.… L'articoloe la città di: unCorriere Nazionale.

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - darioforcolin : RT @LanfrancoPalazz: 'No': lo spot di Gigi Proietti per la campagna referendaria contro l'abrogazione della legge del 1970 sul divorzio (19… - ferroice40 : RT @MarcoSanavia1: È scomparso Gigi Proietti. E con lui manca un altro grande dello spettacolo italiano. Dobbiamo rassegnarci all’attuale m… -