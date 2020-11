Coronavirus | Al Gemelli una app dedicata ai pazienti oncologici

(Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - E' una vera e propria visita virtuale per monitorare costantemente isottoposti a radioterapia, quella che si effettuer grazie al protocollo Generator Tracer RT, appena ...

Il reparto avanzato di Radioterapia (Gemelli Art) ha messo a punto visite virtuali per raccogliere dati biometrici di chi è sottoposto a trattamento, ma anche per tutelate la salute del personale ...È una vera visita virtuale per monitorare costantemente i pazienti sottoposti a radioterapia, quella che si effettuerà grazie al protocollo Generator Tracer RT, appena messo a punto presso la Fondazio ...