Conte: "Nuove misure in base ai territori" (Di lunedì 2 novembre 2020) Conte alla Camera: "Il governo è sempre stato e sempre rimarrà consapevole della piena responsabilità di fronte al paese di fronte a ogni decisione per la salvezza del paese. La curva corre in ogni Continente. L'Ue all'interno di un quadro globale è una delle aree più colpite dall'urto della seconda ondata. Nelle ultime settimane l'incremento di casi Covid è stato di 150 contagi per ogni 100 mila abitanti ed anche nel nostro Paese la situazione è in peggioramento, la recrudescenza ha condotto ad una moltiplicazione significativa dei contagi". E prosegue parlando di un regime differenziato: "No ad un regime indistinto sul territorio", spiega. "Il prossimo Dpcm individuerà tre aree corrispondenti a tre aree di rischio con misure via via ...

