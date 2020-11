Conte: "No lockdown generale Italia divisa in 3 aree a rischio" (Di lunedì 2 novembre 2020) "Ho prospettato ai leader delle opposizioni un tavolo di confronto col governo. Al momento questa proposta è stata rifiutata, se ci fossero ripensamenti posso confermare che la proposta del governo permane immutata e non sottende una confusione di ruoli o sovrapposizione di responsabilita': il governo e' consapevole della piena responsabilita' di ogni sua decisione", tende la mano un'altra volta il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando alla Camera dei deputati. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 2 novembre 2020) "Ho prospettato ai leader delle opposizioni un tavolo di confronto col governo. Al momento questa proposta è stata rifiutata, se ci fossero ripensamenti posso confermare che la proposta del governo permane immutata e non sottende una confusione di ruoli o sovrapposizione di responsabilita': il governo e' consapevole della piena responsabilita' di ogni sua decisione", tende la mano un'altra volta il presidente del Consiglio Giuseppe, parlando alla Camera dei deputati. Segui su affarni.it

FerdiGiugliano : Conte e' passato da uno dei lockdown piu' duri d'Europa al modello svedese con la stessa facilita' con cui e' passato da Salvini a Speranza. - NicolaPorro : I balletti sul #lockdown sono lo spettacolo pietoso di un governo incapace di assumersi le sue responsabilità ?? Il… - sole24ore : #Coronavirus, verso #Dpcm lunedì con alt a spostamenti tra regioni. Possibili lockdown a Milano, Napoli e Genova… - cucchiaia : Conte in diretta ha praticamente detto che ora non c’è bisogno di un lockdown generale come a marzo, perché ci sono… - chiarapellegri9 : RT @adrianobiondi: In Aula senza poter dire QUALI saranno le ulteriori misure restrittive per le Regioni più a rischio, perché ancora non è… -