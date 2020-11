Ultime Notizie Serie A: Cairo rassicura tutti, Maldini sullo Scudetto (Di domenica 1 novembre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Cairo: «Sto abbastanza bene, non sottovalutate il virus» – Urbano Cairo, positivo al Coronavirus, ha rassicurato tutti via Instagram. CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE Udinese, Marino: «Gotti a rischio? Ha una buona visuale dalla panchina» – «Dobbiamo avere la mentalità delle squadre medio-piccole, ossia prima di tutto dobbiamo puntare ai 40 punti per la salvezza tranquilla e poi magari spingerci più in alto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Ecco ledellaA aggiornate sullevicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte lepiù importanti dellaA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.: «Sto abbastanza bene, non sottovalutate il virus» – Urbano, positivo al Coronavirus, hatovia Instagram. CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE Udinese, Marino: «Gotti a rischio? Ha una buona visuale dalla panchina» – «Dobbiamo avere la mentalità delle squadre medio-piccole, ossia prima di tutto dobbiamo puntare ai 40 punti per la salvezza tranquilla e poi magari spingerci più in alto ...

Corriere : Australia, nessun nuovo contagio per la prima volta in cinque mesi - fanpage : Il Belgio è in #lockdown - fanpage : Iss, oltre 5.600 positivi fra operatori sanitari dal 12 al 25 ottobre - SionRomina : Professor Giulio Tarro: 'Possiamo convivere col Covid' squallidi politici bastardi - tempostretto : Un nuovo articolo: (Covid, contagi in crescita: scuole chiuse a Roccalumera, Pagliara, Furci e Scaletta) è stato pu… -