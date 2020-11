Spezia-Juventus 1-4 | entra Ronaldo e la decide | le pagelle dei bianconeri

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 1 novembre 2020) Torna alla vittoria ladi Andrea Pirlo con il rotondo risultato di 4-1 contro loa Cesena. Dopo un primo tempo chiuso in parità, frutto dell’ottimo approccio della Juve e di un fine primo tempo in crescendo dello. I liguri riprendono da dove avevano lasciato anche ad inizio ripresa, più o meno fino al cambio decisivo di giornata. Pirlo manda in campo Cristianoal posto di uno spento Dybala e il portoghese impiega appena 3 giri di orologio a firmare la rete del vantaggio. Chiude la pratica Rabiot che non sbaglia imbeccato da un bel lancio di Chiesa. Lo stesso esterno ex Viola si procura un rigore dopo una bella cavalcata in progressione. Rigore battuto dal solitoche trasforma con un delizioso scavetto e fissa il punteggio sul 4-1 finale. LEGGI ...