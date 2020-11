Serie A, Ronaldo torna e trascina la Juve con una doppietta: Spezia ko (Di domenica 1 novembre 2020) Spezia-JuveNTUS La Juventus supera 4-1 lo Spezia sul campo neutro di Cesena nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Dopo il botta e risposta nel primo tempo con le reti di Morata e Pobega, nella ripresa Cristiano Ronaldo, subentrato per Dybala, con una doppietta spiana la strada ai bianconeri. A segno anche Rabiot. Con questo successo la squadra di Pirlo sale a quota 12, mentre lo Spezia rimane fermo a 5. TORINO-LAZIO Partita incredibile quella tra Torino e Lazio, decisa nei minuti finali grazie ad una rimonta biancoceleste iniziata da Immobile e conclusa da Caicedo nel recupero. Finisce 4-3 per la squadra di Simone Inzaghi, che infligge un'altra beffa sul finale al collega Giampaolo dopo quella incassata da Belotti e soci ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020)NTUS Lantus supera 4-1 losul campo neutro di Cesena nella gara valida per la sesta giornata diA. Dopo il botta e risposta nel primo tempo con le reti di Morata e Pobega, nella ripresa Cristiano, subentrato per Dybala, con unaspiana la strada ai bianconeri. A segno anche Rabiot. Con questo successo la squadra di Pirlo sale a quota 12, mentre lorimane fermo a 5. TORINO-LAZIO Partita incredibile quella tra Torino e Lazio, decisa nei minuti finali grazie ad una rimonta biancoceleste iniziata da Immobile e conclusa da Caicedo nel recupero. Finisce 4-3 per la squadra di Simone Inzaghi, che infligge un'altra beffa sul finale al collega Giampaolo dopo quella incassata da Belotti e soci ...

