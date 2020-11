‘Romulus’ | in arrivo la serie tv sulla nascita di un impero Consiglio | recuperate ‘Il primo re’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 novembre 2020) IlRe di Matteo Rovere (2019) è un film universale che ha rappresentato, in mezzo a neanche troppi clamori, un punto di svolta per le ambizioni del cinema italiano, sia dal punto di vista formale che narrativo. Feroce e familiare come il protolatino in cui è recitato, è mito di fondazione e al contempo documentario sulle origini, in cui l’elemento storico da osservare non viene affidato ai protagonisti ma alla natura in cui Roma è nata: le foreste, le paludi, le fredde e sorde acque del Tevere. A fare da fil rouge a questi sfondi è il sangue degli esseri umani che li animano. I corpi che si muovono in questo scenario sono infatti prede: vittime, sopravvissuti e soprattutto interpreti incerti, della natura cruda e dei suoi linguaggi. Al centro di Romulus, in onda su Sky Atlantic dal 6 novembre e presentata all’ultimo ...