Rizzoli: «C'era il rigore per l'Inter, il Var deve intervenire»

Secondo il designatore arbitrale Nicola Rizzoli il rigore negato all'Inter nel corso della sfida di sabato contro il Parma è stato un duplice errore: dell'arbitro, che non ha rilevato l'atteggiamento falloso del difensore ai danni dell'attaccante interista, e del Var, che non è intervenuto per suggerire al direttore di gara l'on Field review. «L'attaccante è … L'articolo Rizzoli: «C'era il rigore per l'Inter, il Var deve intervenire» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

capuanogio : #Rizzoli: “Nell’episodio di #InterParma c’era un rigore da dare e c’erano i margini perché il #Var intervenisse a segnalare” - vinesp1982 : @MatteoPedrosi Rizzoli ieri sera ha detto che il rigore c era perché la prende anche con la mano sinistra aperta...… - FinancialSs : Rizzoli: c’era il rigore per l’Inter, il Var deve intervenire #calcio #finanza - Alessio824 : RT @DavideZancky: Rizzoli: - il rigore della Roma contro il Milan non c’era - l’arbitro non ha sentito il Var a causa delle proteste dei gi… - Wladimi88271844 : RT @marifcinter: Rizzoli: “Apprezzo i toni di Marotta ma probabilmente non era informato. Abbiamo creato una figura di raccordo con i club… -

