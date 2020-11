“Mi avete messo in trappola”, Costantino Della Gherardesca contro Domenica In (Di domenica 1 novembre 2020) Costantino Della Gherardesca contro Domenica In, le sue parole fanno infuriare Mara Venier: cosa succede in diretta su Rai 1? Foto da Instagram: @CostantinoDellaGherardescaUna puntata con i fiocchi quella di oggi a Domenica In, le parole del concorrente di Ballando con le Stelle fanno infuriare Mara Venier che lo zittisce immediatamente. Si parla nel talk Domenicale Della lite tra Costantino Della Gherardesca e Carolyn Smith che ha animato la puntata del talent andata in onda ieri, sabato 31 ottobre 2020. Costantino chiamato ha spiegarsi ha avuto un’uscita che non è piaciuta alla ... Leggi su chenews (Di domenica 1 novembre 2020)In, le sue parole fanno infuriare Mara Venier: cosa succede in diretta su Rai 1? Foto da Instagram: @Una puntata con i fiocchi quella di oggi aIn, le parole del concorrente di Ballando con le Stelle fanno infuriare Mara Venier che lo zittisce immediatamente. Si parla nel talklelite trae Carolyn Smith che ha animato la puntata del talent andata in onda ieri, sabato 31 ottobre 2020.chiamato ha spiegarsi ha avuto un’uscita che non è piaciuta alla ...

