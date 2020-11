Domenica In, Giorgio Panariello si racconta e presenta il suo libro ‘Io sono mio fratello’ (Di domenica 1 novembre 2020) Panariello e la commozione in studio Rai Giorgio Panariello ospite di Mara Venier a Domenica In, si spoglia del suo personaggio comico e mostra le aree fragili della sua vita presentando il libro ‘Io sono mio fratello’. Visualizza questo post su Instagram “Mio fratello è figlio unico perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere cent’anni”. Rino Gaetano Martedì 3 novembre uscirà il nuovo libro “Io sono Mio Fratello” Prenota la tua copia al link in bio o al link nelle stories #IosonoMioFratello #3Novembre @librimondadori Un post condiviso da Giorgio Panariello ... Leggi su 361magazine (Di domenica 1 novembre 2020)e la commozione in studio Raiospite di Mara Venier aIn, si spoglia del suo personaggio comico e mostra le aree fragili della sua vitando il‘Iomio fratello’. Visualizza questo post su Instagram “Mio fratello è figlio unico perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere cent’anni”. Rino Gaetano Martedì 3 novembre uscirà il nuovo“IoMio Fratello” Prenota la tua copia al link in bio o al link nelle stories #IoMioFratello #3Novembre @librimondadori Un post condiviso da...

TweetNotizie : Giorgio Panariello, Domenica In choc: «Mio fratello morto di freddo e abbandonato per strada. Poteva succedere a me» - infoitcultura : Domenica In, Giorgio Panariello e la morte del fratello: “È stato abbandonato dagli amici sul… - qn_lanazione : Domenica In, Giorgio Panariello: 'Mio fratello morto di freddo. Abbandonato sul lungomare dagli amici' - zazoomblog : Giorgio Panariello choc a Domenica In: Mio fratello morto di freddo e abbandonato per strada. Poteva succedere a me… - infoitcultura : Giorgio Panariello a Domenica In, Venier emozionata: “È un colpo al cuore” -