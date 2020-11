Cancellare Irpef 2020 per le Partite Iva

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 1 novembre 2020) Le misure di sostegno a lavoratori, famiglie e imprese contenute nel Decreto Ristori sono importanti, ma insufficienti. Ma non possiamo permetterci di attendere ulteriori Dpcm restrittivi per irrobustire e allargare il soccorso sociale. Lo scenario economico della seconda ondata della pandemia è drammaticamente peggiore del contesto di marzo scorso. Le prospettive di sono incupite a causa dell’amara delusione per l’attesa svolta. Il dato del Pil del terzo trimestre dell’anno orribile vale come consolazione statistica. È necessario e urgente potenziare ora gli interventi per piegare la curva della pandemia sociale: dopo un paio di decenni di sostanziale stagnazione e precarietà, in particolare per le attività alimentate dalla domanda interna, dopo sei mesi di sofferenza acuta imposta dal Covid, è stremata e disperata larga parte delle ...