7 cibi alleati se soffrite di pressione bassa

(Di domenica 1 novembre 2020) Fiacca, capogiri, vista annebbiata, debolezza. Sono alcuni dei malesseri che può avvertire chi soffre di pressione bassa, conosciuta anche come ipotensione. «All’origine del problema spesso possono esserci cause di natura fisiologica» dice Simona Santini, biologa nutrizionista. «Altre volte invece l’abbassamento della pressione può essere dovuta all’assunzione di farmaci, in particolare di diuretici oppure a carenze nella dieta. Un deficit di folati e vitamina B12, nutrienti che sono coinvolti nella produzione di energia, per esempio, può favorire la comparsa di debolezza e stanchezza improvvisa» dice l’esperta. L’abbassamento della pressione può essere dovuto in alcuni casi anche a particolari condizioni. «In gravidanza soffrire di pressione bassa, in particolare nei primi tre mesi di gestazione, è molto comune». Chi ha l’abitudine di bere poca acqua oppure di consumarla solo quando avverte sete spiega l’esperta «ha più probabilità di avvertire malesseri e disturbi. Nella stagione estiva la disidratazione infatti è uno principali fattori di rischio». «La regola base da seguire a tavola per prevenire l’abbassamento della pressione dunque è bere tanta acqua (almeno 2 litri al giorno) e dare priorità nei diversi pasti della giornata ai nutrienti giusti» dice l’esperta, che spiega in quali cibi trovarli.