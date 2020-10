Rampelli (FdI): “Governo fermo tutta l’estate. Questo disastro è la conseguenza (Di sabato 31 ottobre 2020) Fabio Rampelli (FdI), vicepresidente della Camera, sull’immigrazione, alla luce del passaggio dall’Italia del terrorista che fa fatto la strage a Nizza, la Lega chiede le dimissioni del ministro Lamorgese. Voi?“Condivido una cosa con la ministra, che Lampedusa sia la porta d’Europa. Ma noi riteniamo, ed è qui che cambia la valutazione, che la porta di Lampedusa deve essere chiusa e per far ciò, l’unica soluzione è il blocco navale. Mentre Questo governo ha deciso di fare entrare nel nostro Paese chiunque, dando nuovamente Questo messaggio ai trafficanti di uomini. Il terrorista tunisino? Bene, è scappato dal centro di Bari. Ma la Lamorgese l’ha fatto il censimento degli altri 639 immigrati rimasti nel centro o questi hanno fatto la fine del terrorista? Le sue dimissioni, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 31 ottobre 2020) Fabio(FdI), vicepresidente della Camera, sull’immigrazione, alla luce del passaggio dall’Italia del terrorista che fa fatto la strage a Nizza, la Lega chiede le dimissioni del ministro Lamorgese. Voi?“Condivido una cosa con la ministra, che Lampedusa sia la porta d’Europa. Ma noi riteniamo, ed è qui che cambia la valutazione, che la porta di Lampedusa deve essere chiusa e per far ciò, l’unica soluzione è il blocco navale. Mentregoverno ha deciso di fare entrare nel nostro Paese chiunque, dando nuovamentemessaggio ai trafficanti di uomini. Il terrorista tunisino? Bene, è scappato dal centro di Bari. Ma la Lamorgese l’ha fatto il censimento degli altri 639 immigrati rimasti nel centro o questi hanno fatto la fine del terrorista? Le sue dimissioni, ...

