Napoli-Sassuolo, i convocati di De Zerbi: out Berardi, Caputo e Djuricic

Sarà un Sassuolo altamente incerottato in vista della sfida di domani con il Napoli. De Zerbi, oltre agli assenti per Covid, deve fare a meno dei big Berardi, Djuricic e Caputo. Recuperato invece Defrel. Di seguito i calciatori scelti dall'allenatore Roberto De Zerbi.

Portieri: Consigli, Pegolo, Turati, Vitale
Difensori: Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, Rogerio
Centrocampisti: Bourabia, Locatelli, Lopez, Obiang, Steau, Traoré
Attaccanti: Boga, Defrel, Raspadori

Foto: Twitter Sassuolo
L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

