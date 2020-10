LIVE F1, GP Imola 2020 in DIRETTA: tra poco si parte con le prove libere, Ferrari punta tutto su Leclerc (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.54 Questa invece è la classifica del Mondiale costruttori, con Mercedes che si appresta a festeggiare la certezza aritmetica del settimo titolo consecutivo nel round imolese (basta un quarto posto di Hamilton e Bottas): 1 MERCEDES 435 2 RED BULL RACING HONDA 226 3 RACING POINT BWT MERCEDES 126 4 MCLAREN RENAULT 124 5 RENAULT 1206 Ferrari 93 7 ALPHATAURI HONDA 77 8 ALFA ROMEO RACING Ferrari 5 9 HAAS Ferrari 3 10 WILLIAMS MERCEDES 0 9.52 Tornando all’attualità, ricordiamo di seguito la classifica generale del Mondiale piloti 2020: 1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 256 2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 179 3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 162 4 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 805 Charles Leclerc MON ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.54 Questa invece è la classifica del Mondiale costruttori, con Mercedes che si appresta a festeggiare la certezza aritmetica del settimo titolo consecutivo nel round imolese (basta un quarto posto di Hamilton e Bottas): 1 MERCEDES 435 2 RED BULL RACING HONDA 226 3 RACING POINT BWT MERCEDES 126 4 MCLAREN RENAULT 124 5 RENAULT 120693 7 ALPHATAURI HONDA 77 8 ALFA ROMEO RACING5 9 HAAS3 10 WILLIAMS MERCEDES 0 9.52 Tornando all’attualità, ricordiamo di seguito la classifica generale del Mondiale piloti: 1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 256 2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 179 3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 162 4 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 805 CharlesMON ...

zazoomblog : LIVE F1 GP Imola 2020 in DIRETTA: alle 10.00 comincia la prima e unica sessione di prove libere a Imola - #Imola… - f1grandprixit : Live timing e commento dall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, a partire dalle 10:00 #EmiliaRomagnaGP #ImolaGP #F1… - OA_Sport : LIVE F1, GP Imola 2020 in DIRETTA: alle 10.00 comincia la prima e unica sessione di prove libere a Imola - sportli26181512 : Formula 1, GP di Emilia Romagna: le qualifiche in diretta live da Imola. Ora le libere: Dalle 10 la prima e unica s… - FormulaPassion : #F1 | Seguite con noi la diretta della prove libe re di Imola, eccezionalmente in un'unica sessione #ImolaGP -