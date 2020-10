Lione, colpi di fucile contro un prete davanti alla chiesa. Aggressore in fuga, è caccia all'uomo (Di sabato 31 ottobre 2020) La è ancora una volta scossa da un episodio di inaudita violenza. A essere colpito stavolta è un prete ortodosso di raggiunto all'addome da due colpi di fucile da un ignoto assalitore che si è ... Leggi su leggo (Di sabato 31 ottobre 2020) La; ancora una volta scossa da un episodio di inaudita violenza. A essereto stavolta; unortodosso di raggiunto all'addome da duedida un ignoto assalitore che si; ...

matteosalvinimi : ?? ORRIBILE, ANCORA SANGUE IN #FRANCIA ?? A #Lione prete ortodosso è stato ferito a colpi di arma da fuoco nei pressi… - Avvenire_Nei : ?? Un prete ortodosso è stato ferito a colpi di arma da fuoco a Lione, in Francia. Secondo l’agenzia France Presse,… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Attentato a Lione: un prete ortodosso è stato ferito a colpi di pistola - carseri : RT @paoloigna1: Spari a Lione, grave un prete. Macron ad Al Jazeera:“Capisco choc per vignette, la violenza no” - Marilenapas : RT @ilpost: Un prete ortodosso è stato ferito con uno o più colpi di fucile a Lione, in Francia: l’assalitore è in fuga -