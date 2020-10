La seconda ondata "investe" il Governo (Di sabato 31 ottobre 2020) Il 21 luglio scorso, al termine di un negoziato estenuante proseguito per quattro giorni e quattro notti, Giuseppe Conte vince la partita della vita. L’Italia si aggiudica la fetta più grande delle risorse europee: ben il 28 percento dei 750 miliardi previsti dal Recovery Fund. “Il Governo è forte: la verità è che l’approvazione di questo piano rafforza l’azione dell’esecutivo” annuncia trionfalmente il premier. E perfino Giorgia Meloni (che di certo non è una che le manda a dire) è costretta a riconoscere il successo del primo ministro: “Si è battuto per contrastare le pretese egoistiche dei Paesi nordici”.È la consacrazione di una leadership sbocciata all’insegna del camaleontismo: prima professore perfetto “sconosciuto” ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 ottobre 2020) Il 21 luglio scorso, al termine di un negoziato estenuante proseguito per quattro giorni e quattro notti, Giuseppe Conte vince la partita della vita. L’Italia si aggiudica la fetta più grande delle risorse europee: ben il 28 percento dei 750 miliardi previsti dal Recovery Fund. “Ilè forte: la verità è che l’approvazione di questo piano rafforza l’azione dell’esecutivo” annuncia trionfalmente il premier. E perfino Giorgia Meloni (che di certo non è una che le manda a dire) è costretta a riconoscere il successo del primo ministro: “Si è battuto per contrastare le pretese egoistiche dei Paesi nordici”.È la consacrazione di una leadership sbocciata all’insegna del camaleontismo: prima professore perfetto “sconosciuto” ...

