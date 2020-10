Juventus, Marchisio: “Pirlo? Scelta non azzardata, ma sbagliato esonerare Sarri” (Di domenica 1 novembre 2020) “Mi dispiace che Sarri sia andato via, è un ottimo allenatore e a Torino ha vinto. Fa pensare il fatto che una società che di solito dà fiducia agli allenatori l’abbia mandato via dopo così poco tempo.Pirlo? L’azzardo non è stato scegliere lui, ma cambiare in un periodo così delicato“. Con queste parole, Claudio Marchisio ha descritto il periodo ‘no’ della Juventus per le colonne della Gazzetta dello Sport, reduce da un pareggio doloroso contro il Verona e da una cocente sconfitta contro il Barcellona. L’ex centrocampista bianconero ha analizzato la Scelta societaria di esonerare Maurizio Sarri e la decisione di accogliere a braccia aperte l’ex compagno Andrea Pirlo, di fatto un esordiente. Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) “Mi dispiace che Sarri sia andato via, è un ottimo allenatore e a Torino ha vinto. Fa pensare il fatto che una società che di solito dà fiducia agli allenatori l’abbia mandato via dopo così poco tempo.Pirlo? L’azzardo non è stato scegliere lui, ma cambiare in un periodo così delicato“. Con queste parole, Claudioha descritto il periodo ‘no’ dellaper le colonne della Gazzetta dello Sport, reduce da un pareggio doloroso contro il Verona e da una cocente sconfitta contro il Barcellona. L’ex centrocampista bianconero ha analizzato lasocietaria diMaurizio Sarri e la decisione di accogliere a braccia aperte l’ex compagno Andrea Pirlo, di fatto un esordiente.

