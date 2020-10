Brosio continua a straparlare del Covid | “È un esperimento Spero non chiudano le chiese”

Leggi su biccy

(Di sabato 31 ottobre 2020) Niente da fare, nonostante ieri Alfonso Signorini gli abbia chiesto 2 volte di non parlare di, Paoloappena entrato in casa ha messo in dubbio l’attendibilità dei tamponi e dei dati sui morti di CoronaVirus. Non contento stamani l’ex party boy del Twiga è tornato asul CoronaVirus. “Io mi auguro che nonmai le chiese perché non è mai successo nulla lì. Secondo te da chi è partita sta cosa? Ma chi l’ha inventata una roba così? Ma ti sembra normale che ancora oggi non capiscono con i tamponi… Frutto dell’uomo? Ma certo, è un, non doloso, gli è sfuggita la situazione di mano. I cinesi pare che oggi da loro non ci sia più niente…” In pratica da ...