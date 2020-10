Vuelta a España 2020: Roglic concede il tris a Suances con uno sprint favoloso. Terzo Bagioli (Di venerdì 30 ottobre 2020) Primoz Roglic non si ferma più: lo sloveno timbra il cartellino per la terza volta in quest’edizione della Vuelta a España 2020 sull’arrivo di Suances. L’alfiere della Jumbo-Visma ha vinto in volata, su uno strappo di circa due chilometri al 6%, davanti all’austriaco della Bora-Hansgrohe Felix Grossschartner e all’azzurro Andrea Bagioli della Deceuninick-Quick Step. Roglic, oltretutto, avendo guadagnato dieci secondi di abbuono e altri tre grazie a un buco su Richard Carapaz (Ineos), torna leader della classifica generale. La tappa è stata contraddistinta da un tentativo di quattro atleti composto dal belga Brent Van Moer (Lotto Soudal), dallo spagnolo Jonathan Lastra (Caja Rural Seguros) e dai neerlandesi Pim Ligthart ( Total Direct ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) Primoznon si ferma più: lo sloveno timbra il cartellino per la terza volta in quest’edizione dellaa Españasull’arrivo di. L’alfiere della Jumbo-Visma ha vinto in volata, su uno strappo di circa due chilometri al 6%, davanti all’austriaco della Bora-Hansgrohe Felix Grossschartner e all’azzurro Andreadella Deceuninick-Quick Step., oltretutto, avendo guadagnato dieci secondi di abbuono e altri tre grazie a un buco su Richard Carapaz (Ineos), torna leader della classifica generale. La tappa è stata contraddistinta da un tentativo di quattro atleti composto dal belga Brent Van Moer (Lotto Soudal), dallo spagnolo Jonathan Lastra (Caja Rural Seguros) e dai neerlandesi Pim Ligthart ( Total Direct ...

Cicloweb_it : In Cantabria l’acciuga Roglic lascia tutti di sale - Sullo strappo finale di Suances lo sloveno va a prendersi la t… - infoitsport : Vuelta a España 2020, la tappa di oggi Castro Urdiales-Suances: percorso, altimetria, favoriti. Ancora un arrivo pe… - infoitsport : DIRETTA Vuelta a España 2020 LIVE: 70 km alla fine. Il gruppo si sta avvicinando ai quattro battistrada - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: a 30 km dal traguardo il plotone si avvicina ai fuggitivi - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: fuggitivi nella morsa del gruppo. Mitchelton Astana e Deceun… -