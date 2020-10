Uomini e donne, Gemma tronca con un cavaliere perché interessato anche a un’altra (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gemma Galgani è tornata ad essere la protagonista della puntata di Uomini e donne andata in onda ieri pomeriggio su canale 5. La dama dopo l’immancabile lite di inizio puntata con Tina, sembrava felice della sua conoscenza con Biagio, salvo poi scoprire che il cavaliere nutre interesse anche per Maria e Sabina. Un’amara realtà per Gemma che, vista la situazione, ha deciso di interrompere la conoscenza con Biagio andando a risedersi al suo posto Scontro tra Tina e Gemma nella puntata di ieri 29 ottobre La puntata di ieri di Uomini e donne è iniziata con Gemma Galgani e Tina Cipollari ai ferri corti. Motivo della lite, una copertina di un noto settimanale, che ritrae l’opinionista ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 30 ottobre 2020)Galgani è tornata ad essere la protagonista della puntata diandata in onda ieri pomeriggio su canale 5. La dama dopo l’immancabile lite di inizio puntata con Tina, sembrava felice della sua conoscenza con Biagio, salvo poi scoprire che ilnutre interesseper Maria e Sabina. Un’amara realtà perche, vista la situazione, ha deciso di interrompere la conoscenza con Biagio andando a risedersi al suo posto Scontro tra Tina enella puntata di ieri 29 ottobre La puntata di ieri diè iniziata conGalgani e Tina Cipollari ai ferri corti. Motivo della lite, una copertina di un noto settimanale, che ritrae l’opinionista ...

