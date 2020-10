Salvini insieme ai ristoratori che protestano, ma viene contestato: via dopo 15 minuti (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ci sono ulteriori contributi su Salvini contestato dai ristoratori ieri a Roma. A quanto pare, infatti, il leader della Lega ha dovuto abbandonare la manifestazione per i cori contro di lui dopo appena 15 minuti. Ne ha parlato anche Next Quotidiano. Un paradosso che trova conferme questo venerdì. Articolo originale su Salvini coi contestatori Arrivano le prime testimonianze anche in video su quanto avvenuto oggi 29 ottobre a Roma, quando Matteo Salvini si è unito alla protesta dei ristoratori che si sono riuniti al Pantheon per esprimere il proprio dissenso sulle scelte del governo. Chiaro il riferimento ai recenti DPCM, che a conti fatti ha abolito la possibilità, per loro, di lavorare di sera. Chi ci ha seguito in ... Leggi su bufale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ci sono ulteriori contributi sudaiieri a Roma. A quanto pare, infatti, il leader della Lega ha dovuto abbandonare la manifestazione per i cori contro di luiappena 15. Ne ha parlato anche Next Quotidiano. Un paradosso che trova conferme questo venerdì. Articolo originale sucoiri Arrivano le prime testimonianze anche in video su quanto avvenuto oggi 29 ottobre a Roma, quando Matteosi è unito alla protesta deiche si sono riuniti al Pantheon per esprimere il proprio dissenso sulle scelte del governo. Chiaro il riferimento ai recenti DPCM, che a conti fatti ha abolito la possibilità, per loro, di lavorare di sera. Chi ci ha seguito in ...

matteosalvinimi : #Salvini: è da mesi che chiediamo di essere coinvolti e ascoltati su tutto ma il governo fa da solo: apre, chiude,… - clikservernet : Salvini insieme ai ristoratori che protestano, ma viene contestato: via dopo 15 minuti - Noovyis : (Salvini insieme ai ristoratori che protestano, ma viene contestato: via dopo 15 minuti) Playhitmusic - - ChiodiDonatella : RT @claudio_2022: Matteo Salvini contro la Lamorgese: 'Rispondi, quanti immigrati clandestini sono sbarcati in Italia insieme al killer di… - nopost3b : RT @claudio_2022: Matteo Salvini contro la Lamorgese: 'Rispondi, quanti immigrati clandestini sono sbarcati in Italia insieme al killer di… -