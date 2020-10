Patrizia De Blanck contro Enock: il Grande Fratello Vip interviene (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip ha richiamato Patrizia De Blanck a causa del nomignolo offensivo dato ad Enock Barwuah, Fratello di Balotelli. Patrizia De Blanck nelle scorse ore è stata richiamata dalla produzione del Grande Fratello Vip a causa del nome che ha affidato che da tempo ad Enock Barwuah. Qual è questo nome? La Contessa … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 30 ottobre 2020) IlVip ha richiamatoDea causa del nomignolo offensivo dato adBarwuah,di Balotelli.Denelle scorse ore è stata richiamata dalla produzione delVip a causa del nome che ha affidato che da tempo adBarwuah. Qual è questo nome? La Contessa … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : #GFVIP Patrizia De Blanck e la frase choc contro Tommaso Zorzi: il web chiede la squalifica - alec8x : RT @peularis: Se stanotte fosse stato un uomo a dire: 'Ho accoltellato una donna e ho mandato mia moglie in ospedale', sarebbe stato caccia… - MarcomeMarmorto : Patrizia De Blanck as Ethel Darling: È una donna molto testarda e rispettata tra gli adulti. Non tollera mancanze d… - sotainisosmol : Patrizia De Blanck squalificata dal GF Vip - Firma la petizione! #GFVIP #FuoriDeBlanck #fuoricontessa… - _bofonchia : RT @FrancescoGall1: -