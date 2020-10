Lockdown per gli anziani per salvare migliaia di vite e l’economia: la proposta (Di venerdì 30 ottobre 2020) La proposta dell’Ispi: Lockdown per gli anziani per salvare migliaia di vite ed evitare una chiusura generale del Paese. Un Lockdown per gli anziani per contenere il numero di vittime e salvare l’economia. Con l’Italia alle prese con una nuova fase dell’emergenza coronavirus, torna a prendere forma lo spettro di un nuovo Lockdown e si moltiplicano le proposte avanzate dagli studiosi per contenere i danni. E una delle ipotesi diffuse e condivise sembra essere quella, di difficile applicazione, di isolare gli anziani per limitare il numero delle vittime di questa seconda ondata e scongiurare una chiusura a livello nazionale. CoronavirusLa proposta ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ladell’Ispi:per gliperdied evitare una chiusura generale del Paese. Unper gliper contenere il numero di vittime el’economia. Con l’Italia alle prese con una nuova fase dell’emergenza coronavirus, torna a prendere forma lo spettro di un nuovoe si moltiplicano le proposte avanzate dagli studiosi per contenere i danni. E una delle ipotesi diffuse e condivise sembra essere quella, di difficile applicazione, di isolare gliper limitare il numero delle vittime di questa seconda ondata e scongiurare una chiusura a livello nazionale. CoronavirusLa...

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown per Covid, anziani e giovani separati per evitare il lockdown. L'idea di tre esperti Corriere della Sera Covid, anziani e giovani separati per evitare il lockdown. L'idea di tre esperti

Beh, uno degli effetti del maledetto virus è che nel frattempo l’età si è abbassata: 50. 2) «Corse differenziate per giovani e anziani sui mezzi pubblici» per evitare il sovraffollamento. 1) Far fare ...

Indice Rt Italia monitoraggio Iss 30 ottobre/ “Quota 1,6”: 5 Regioni rischio lockdown

L’indice Rt dal momento che supera quota 1,5 delinea uno scenario per cui il lockdown diventa assai più probabile: a far schizzare l’indice Rt negli ultimi giorni sarebbe stato il forte aumenti di ...

