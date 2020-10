Già certificati i Samsung Galaxy S21 col numero modello SM-G991U (Di venerdì 30 ottobre 2020) I Samsung Galaxy S21 sono sempre più vicini al loro lancio. Ne è una riprova l’avvenuta certificazione NFC di uno dei modelli dei prossimi top di gamma, in particolare dell’esemplare standard della prossima serie. Ormai dunque non ci sono dubbi sul fatto che i nuovi dispositivi, per il 2021 arriveranno prima del tempo. La certificazione NFC (Near field Communication) riporta la data di soli due giorni fa ossia del 28 ottobre. Il numero modello indicato nel documento di verifica è quello SM-G991U. Come sempre, proprio la certificazione non ci fornisce informazioni a livello hardware del dispositivo ma almeno ci fornisce la certezza che lo smartphone è più vicino alla sua presentazione. Il lancio dei Samsung Galaxy S21 ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) IS21 sono sempre più vicini al loro lancio. Ne è una riprova l’avvenuta certificazione NFC di uno dei modelli dei prossimi top di gamma, in particolare dell’esemplare standard della prossima serie. Ormai dunque non ci sono dubbi sul fatto che i nuovi dispositivi, per il 2021 arriveranno prima del tempo. La certificazione NFC (Near field Communication) riporta la data di soli due giorni fa ossia del 28 ottobre. Ilindicato nel documento di verifica è quello SM-. Come sempre, proprio la certificazione non ci fornisce informazioni a livello hardware del dispositivo ma almeno ci fornisce la certezza che lo smartphone è più vicino alla sua presentazione. Il lancio deiS21 ...

luchinux : RT @Simone55555r: @dukana2 Ha già una condanna per truffa allo stato.esibiva falsi certificati medici e non andava a lavorare.inoltre conti… - wordweb81 : Già certificati i #SamsungGalaxyS21 col numero modello SM-G991U - CarieriF : RT @Simone55555r: @dukana2 Ha già una condanna per truffa allo stato.esibiva falsi certificati medici e non andava a lavorare.inoltre conti… - dukana2 : RT @Simone55555r: @dukana2 Ha già una condanna per truffa allo stato.esibiva falsi certificati medici e non andava a lavorare.inoltre conti… - Simone55555r : @dukana2 Ha già una condanna per truffa allo stato.esibiva falsi certificati medici e non andava a lavorare.inoltre… -

Ultime Notizie dalla rete : Già certificati The Innovation Factory lancia Grocket, soluzione chiavi in mano per ecommerce Food & Beverage Fortune Italia