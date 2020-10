GF Vip, Franceska Pepe positiva al test sierologico: ecco perché non sarà in puntata – VIDEO (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’ex gieffina Franceska Pepe è risultata positiva al test sierologico e questa sera non sarà presente in studio nella nuova puntata di Grande Fratello Vip. Il attesa di sottoporsi al test del tampone molecolare che possa confermare o meno la sua positività al Coronavirus, quindi, la modella non potrà partecipare alla puntata. Franceska Pepe positiva... L'articolo GF Vip, Franceska Pepe positiva al test sierologico: ecco perché non sarà in puntata – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’ex gieffinaè risultataale questa sera non sarà presente in studio nella nuovadi Grande Fratello Vip. Il attesa di sottoporsi aldel tampone molecolare che possa confermare o meno la sua positività al Coronavirus, quindi, la modella non potrà partecipare alla... L'articolo GF Vip,alperché non sarà inproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

