Gerry Scotti | “Non sono asintomatico” La brutta notizia poco fa

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Ai microfoni di Radio DeeJay il conduttore parla del decorso della malattia: ‘un carcerato di lusso ma ho febbre, tosse e ossa rotte’. Ecco come sta ora. Un brutto colpo perche, solo pochi giorni fa, è intervenuto sui social per informare il suo grande pubblico di essere positivo. Mediaset dovrà fare a meno della sua punta di diamante ancora per un po’. Il conduttore, infatti, è tutt’altro che asintomatico. Ai microfoni di Radio DeeJay ha raccontato di essere in isolamento e di come sta affrontando questa situazione. Il nostro Paese è ancora alle prese con un nemico invisibile e i numeri di contagi continuano a salire costantemente. Ogni giorno la curva dei contagi cresce esponenzialmente e tra i contagiati figurano anche numerosi volti ...