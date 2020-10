Elisabetta Gregoraci vive con accanto un fantasma, parola di Guenda (Di venerdì 30 ottobre 2020) A poche ore dalla nuova puntata di venerdì, il Grande Fratello Vip 5 si tinge di nero. Merito (o colpa, dipende dai punti di vista) dell’inusuale avvistamento fatto da Guenda, con la figlia di Maria Teresa che ha scorto accanto a Elisabetta Gregoraci la figura di un fantasma. Metteteci poi il clima di Halloween ormai dilagante all’interno della casa, e il gioco è fatto. Peccato però che stavolta, a differenza della lite furibonda inscenata da Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, non si tratti di uno scherzo ma della pura realtà. Vi sta venendo una certa inquietudine anche a voi, vero? La rivelazione di Guenda sul fantasma vicino a Elisabetta Gregoraci Guenda vede cose che noi ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 30 ottobre 2020) A poche ore dalla nuova puntata di venerdì, il Grande Fratello Vip 5 si tinge di nero. Merito (o colpa, dipende dai punti di vista) dell’inusuale avvistamento fatto da, con la figlia di Maria Teresa che ha scortola figura di un. Metteteci poi il clima di Halloween ormai dilagante all’interno della casa, e il gioco è fatto. Peccato però che stavolta, a differenza della lite furibonda inscenata da Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, non si tratti di uno scherzo ma della pura realtà. Vi sta venendo una certa inquietudine anche a voi, vero? La rivelazione disulvicino avede cose che noi ...

