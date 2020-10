Cortina 2021 | un live streaming a 100 giorni dal Mondiale

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Meno 100ai Mondiali. Oggi, venerdì 30 ottobre, mancheranno solo poco più di tre mesi all’inizio dei Campionati del mondo di sci alpino, in programma ad’Ampezzo dal 7 al 21 febbraio del prossimo anno. Un “cancelletto di partenza” che segna l’ultimo miglio verso una manifestazione sportiva che porterà nella Regina delle Dolomiti i più … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mancano 100 giorni ai Campionati del mondo di sci alpino a Cortina d'Ampezzo e, per l'occasione, Sofia Goggia (ambassador dell'evento) e Dominik Paris interverranno in diretta streaming sui canali ...Spettacolo di presentazione dei Mondiali di Sci in programma venerdì a partire dalle 17: ospiti Sofia Goggia e Dominik Paris ...