X Factor 2020 | primo Live Show in diretta – Gara tra inediti

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 29 ottobre 2020) XAl via ildi Xe qui su DavideMaggio.it scatta ilblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade sul palco della Sky Wifi Arena nel corso della prima puntata. X: anticipazioniInsu SkyUno, a partire dalle 21.15, Alessandro Cattelan conduce la prima puntata deldi X. Inizia latra i 12 concorrenti scelti durante le selezioni dai giudici Emma (alla guida della categoria degli under uomini), Hell Raton ...