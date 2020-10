Uomini e Donne oggi: Gemma sotto choc, colpa di Biagio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Uomini e Donne oggi 29 ottobre: Gemma Galgani sotto choc al centro dello studio, il gesto di Biagio la ferisce. Nuove lacrime e nuove delusioni per Gemma Galgani nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 29 ottobre. La dama di Torino, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, tornerà al centro dello … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 29 ottobre 2020)29 ottobre:Galganial centro dello studio, il gesto dila ferisce. Nuove lacrime e nuove delusioni perGalgani nella puntata diin onda, 29 ottobre. La dama di Torino, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, tornerà al centro dello … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

6000sardine : “Quello che voglio è solo vivere in pace, serena. Che tutte le persone possano girare mano nella mano, che siano du… - carlosibilia : Nuove assunzioni in arrivo per i @emergenzavvf Un grosso in bocca al lupo ai 600 che stanno partecipando al concor… - TizianaFerrario : 'Farò ritornare i vostri mariti al lavoro' dice #Trump alle donne nel tentativo di conquistare il loro voto. Ma an… - peularis : Gli uomini sono sensibili come, quanto e anche più di alcune donne, ma non tutti hanno il coraggio di darlo a veder… - marioricciard18 : RT @AndreaRoventini: @maurosyl @NicolaMelloni @paolopinotti78 @AleGuerani @Righi92 @Giuseppednc @marioricciard18 Per me non è assenteismo m… -