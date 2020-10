Ufficiale: Juve Stabia, rescissione con l’ex ds Ciro Polito (Di giovedì 29 ottobre 2020) La S.S. Juve Stabia rende noto che è stato risolto il contratto che legava il sig. Ciro Polito, direttore sportivo, al sodalizio gialloblù. Polito, arrivato a Castellammare di Stabia prima da calciatore, protagonista soprattutto nella stagione 2015/16, ha deciso di intraprendere la carriera di direttore sportivo e, proprio alla Juve Stabia, si è fatto apprezzare nel nuovo incarico per l’ottimo lavoro svolto nel corso degli ultimi campionati. E’ stato parte integrante del progetto che ha visto la Juve Stabia approdare nel campionato di serie B nella stagione 2018/19. La società ringrazia il sig. Polito augurandogli buon lavoro nel prosieguo delle sue future ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 ottobre 2020) La S.S.rende noto che è stato risolto il contratto che legava il sig., direttore sportivo, al sodalizio gialloblù., arrivato a Castellammare diprima da calciatore, protagonista soprattutto nella stagione 2015/16, ha deciso di intraprendere la carriera di direttore sportivo e, proprio alla, si è fatto apprezzare nel nuovo incarico per l’ottimo lavoro svolto nel corso degli ultimi campionati. E’ stato parte integrante del progetto che ha visto laapprodare nel campionato di serie B nella stagione 2018/19. La società ringrazia il sig.augurandogli buon lavoro nel prosieguo delle sue future ...

