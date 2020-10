"Questa Rai non è all'altezza", e Nicola Zingaretti diserta la roccaforte rossa di Rai3 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Francesca Galici Il Nazareno sembra non gradire la gestione Rai di Fabrizio Salini e così Nicola Zingaretti dà forfait alle trasmissioni di Rai3, tranne quelle condotte dai suoi affezionati, Lucia Annunziata e Fabio Fazio è tempo di grandi manovre in viale Mazzini, dove nelle prossime ore si terrà il Cda Rai incentrato sul futuro di alcuni canali dell'azienda radiotelevisiva pubblica ma non solo. Marco Antonellis su Affaritaliani.it svela anche un curioso retroscena che coinvolge Nicola Zingaretti e tutto il Partito democratico, che sembra aver quasi dichiarato guerra alla Rai e, in particolare al suo amministratore delegato, Fabrizio Salini. Nell'ambiente è noto che dalle parti del Partito democratico si sia sviluppata una ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Francesca Galici Il Nazareno sembra non gradire la gestione Rai di Fabrizio Salini e cosìdà forfait alle trasmissioni di, tranne quelle condotte dai suoi affezionati, Lucia Annunziata e Fabio Fazio; tempo di grandi manovre in viale Mazzini, dove nelle prossime ore si terrà il Cda Rai incentrato sul futuro di alcuni canali dell'azienda radiotelevisiva pubblica ma non solo. Marco Antonellis su Affaritaliani.it svela anche un curioso retroscena che coinvolgee tutto il Partito democratico, che sembra aver quasi dichiarato guerra alla Rai e, in particolare al suo amministratore delegato, Fabrizio Salini. Nell'ambiente; noto che dalle parti del Partito democratico si sia sviluppata una ...

Ultime Notizie dalla rete : Questa Rai La Rai per Lucca Comics & Games - edizione Changes RAI - Radiotelevisione Italiana Rai Storia verso la chiusura e stavolta non è colpa del Covid

Da qualche giorno si rincorrono le voci di una possibile chiusura di Rai Storia. E online è già partita una petizione per impedirlo ...

"Questa Rai non è all'altezza", e Nicola Zingaretti diserta la roccaforte rossa di Rai3

Dal Nazereno, infatti, pare che giungano spesso voci di una certa impazienza per la scadenza contrattuale dell'amministratore delegato della Rai. "Non vediamo l'ora che scada, questa Rai non è ...

Da qualche giorno si rincorrono le voci di una possibile chiusura di Rai Storia. E online è già partita una petizione per impedirlo ...Dal Nazereno, infatti, pare che giungano spesso voci di una certa impazienza per la scadenza contrattuale dell'amministratore delegato della Rai. "Non vediamo l'ora che scada, questa Rai non è ...