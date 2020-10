Meghan Markle chiede un rinvio del processo contro i tabloid

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il ritorno dia Londra sfoglia la gallery Fa nascere sospetti il tentativo didi rimandare all’ultimo minuto la battaglia legale da lei stessa intentatail Daily Mail e il Mail On Sunday, accusati di aver pubblicato una lettera inviata dalla duchessa al padre Thomas nell’agosto 2018, pochi mesi dopo le sue nozze con Harry. Per essere in grado di recarsi presso l’Alta Corte a Londra, il prossimo 11 gennaio, come programmato, la duchessa, 39 anni, dovrebbe fare, infatti, ritorno a Frogmore ...

Le dichiarazioni del principe Harry provengono da esperienze di razzismo vissuto – se non in prima – almeno in seconda persona. Lo storico di avvenimenti che precedono il suo matrimonio reale con Megh ...La discussione presso l’Alta Corte è in programma dall’11 gennaio, per dieci giorni, ma lo staff della duchessa ha chiesto di aggiornare il caso: la battaglia contro alcuni tabloid prosegue, la sua te ...