Istat: cala fiducia consumatori ad ottobre, su per imprese (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - Ad ottobre l'Istat stima una diminuzione dell'indice del clima di fiducia dei consumatori, da 103,3 a 102,0, mentre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese sale da ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - Adl'stima una diminuzione dell'indice del clima didei, da 103,3 a 102,0, mentre l'indice composito del clima didellesale da ...

fisco24_info : Istat: cala fiducia consumatori ottobre, su per imprese: Il clima economico e il clima futuro registrano il calo pi… - iconanews : Istat: cala fiducia consumatori ad ottobre, su per imprese - Agenpress : Istat: cala fiducia consumatori ottobre, su per imprese - pagabadoglio : @uitrens @AdrianaSpappa @lazytyped @IldebrandoBran2 @micheleboldrin Troppe variabili che cambiano Non che voglia so… - Toscanaoggi : #Immigrazione: #Istat, cala numero cittadini non comunitari in #Italia #coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Istat cala Istat: cala fiducia consumatori ad ottobre, su per imprese La Gazzetta del Mezzogiorno Istat: cala fiducia consumatori ad ottobre, su per imprese

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Ad ottobre l'Istat stima una diminuzione dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 103,3 a 102,0) mentre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese sale ...

Istat: consumatori più pessimisti in ottobre, recuperano fiducia le imprese

Lo rivela l’Istat, spiegando che “si stima un calo dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 103,3 a 102) mentre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese sale da 91,3 a 92,9”. ...

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Ad ottobre l'Istat stima una diminuzione dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 103,3 a 102,0) mentre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese sale ...Lo rivela l’Istat, spiegando che “si stima un calo dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 103,3 a 102) mentre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese sale da 91,3 a 92,9”. ...