Inter, Conte sfida il 'tabù Parma' e si prepara per il Real (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'esterno sinistro di Dimarco che beffa Handanovic e si insacca sotto l'incrocio, il gol di Karamoh che complica la vita all'Inter prima del pareggio di Lukaku. Due che hanno vestito il nerazzurro e ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'esterno sinistro di Dimarco che beffa Handanovic e si insacca sotto l'incrocio, il gol di Karamoh che complica la vita all'prima del pareggio di Lukaku. Due che hanno vestito il nerazzurro e ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Concesso zero e creato molto, avremmo meritato di più' ??? Così Antonio #Conte su… - Inter : ?? | FORMAZIONE #InterBorussia, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! #UCL #UCLegacy ????… - Inter : ?? | FORMAZIONE #GenoaInter, questi gli 1?1? iniziali scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???? - ParmaLiveTweet : Inter, Conte potrebbe recuperare Sanchez per la sfida di sabato al Parma - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #SerieA, #Conte studia #InterParma in attesa del #RealMadrid -