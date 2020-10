Halloween 2020 | la festa è in tv | tutta la programmazione streaming e in chiaro

Leggi su iodonna

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Quest’anno niente pizzeria o aperitivo, niente serata al cinema per la notte dimascherata con gli amici. Saremo tutti davanti alla tv, ormai la nostra alleata più stretta in tempi di Covid. Ecco una guida per giostrarvi tra i film e le serie horror da vedere, soli o in famiglia, sui canali in, sulle pay tv e in. Leggi anche ›: le 10 final girl più amate, non solo dai serial killer Film e serie tv da vedere a...