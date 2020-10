Conte frena sul lockdown, ma la maggioranza è in fibrillazione (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI – La Francia chiude, la Germania si appresta a farlo anche se sembra con misure più soft, altri Paesi europei mantengono una linea più morbida. Ecco perché il premier Conte, parlando con alcuni deputati dopo il question time a Montecitorio, ha spiegato che sarebbe necessario un maggior coordinamento a livello europeo. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci saranno iniziative ad hoc anche da parte di Bruxelles. I leader Ue in videoconferneza Domani il presidente del Consiglio parteciperà alla video conferenza informale dei membri del Consiglio europeo sul Covid e anche il ministro della Salute Speranza - che si confronta spesso con il suo omologo in Germania Spahn - si sta muovendo in questa direzione, anche se altri ministri sono più scettici su una soluzione coordinata perché ritengono ... Leggi su agi (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI – La Francia chiude, la Germania si appresta a farlo anche se sembra con misure più soft, altri Paesi europei mantengono una linea più morbida. Ecco perché il premier, parlando con alcuni deputati dopo il question time a Montecitorio, ha spiegato che sarebbe necessario un maggior coordinamento a livello europeo. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci saranno iniziative ad hoc anche da parte di Bruxelles. I leader Ue in videoconferneza Domani il presidente del Consiglio parteciperà alla video conferenza informale dei membri del Consiglio europeo sul Covid e anche il ministro della Salute Speranza - che si confronta spesso con il suo omologo in Germania Spahn - si sta muovendo in questa direzione, anche se altri ministri sono più scettici su una soluzione coordinata perché ritengono ...

durante l'informativa di Conte di domani, ma poi prima Forza Italia e poi Fratelli d'Italia hanno frenato (iniziativa presa ieri al Senato mentre il premier era in conferenza stampa), anche per ...

Incubo lockdown nelle grandi città Conte frena, la Puglia chiude tutte le scuole

Conte ha detto che "in Italia ... secondo il quale "Il lockdown a Milano in questo momento è una scelta sbagliata". Molte Regioni frenano sulle misure, e le provincie autonome hanno adottato misure ...

