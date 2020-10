fisco24_info : Bce, pronti a rivedere strumenti, faro sui contagi: Banca centrale lascia i tassi invariati a zero - fisco24_info : Bce lascia tassi a zero, pronta a rivedere strumenti: Faro su contagi. A dicembre la valutazione dei nuovi dati - ricpuglisi : RT @ngiocoli: La BCE lascia invariati i tassi. 'Basta con queste politiche anticicliche!', commenta adirata la viceministro Castelli. @Pha… - ngiocoli : La BCE lascia invariati i tassi. 'Basta con queste politiche anticicliche!', commenta adirata la viceministro Cast… - fisco24_info : Bce lascia i tassi fermi a zero: Tasso su depositi a -0,50%, su prestiti marginali allo 0,25% -

Ultime Notizie dalla rete : Bce lascia

Agenzia ANSA

Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende ...La Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi d'interesse: il tasso principale rimane fermo a zero, il tasso sui depositi resta a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%. (ANSA) ...