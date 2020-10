Alunne bendate nell’interrogazione a distanza per non farle copiare (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’avvenimento è accaduto al liceo Caccioppoli di Scafati (Salerno). Il professore ha espresso la richiesta per evitare di far consultare loro gli appunti. Doveva sostenere un’interrogazione, a distanza, e per questo la professoressa le ha fatto coprire gli occhi con una benda. Alcune studentesse del liceo di Scafati, in provincia di Salerno sono state bendate durante l’interrogazione a … L'articolo Alunne bendate nell’interrogazione a distanza per non farle copiare è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’avvenimento è accaduto al liceo Caccioppoli di Scafati (Salerno). Il professore ha espresso la richiesta per evitare di far consultare loro gli appunti. Doveva sostenere un’interrogazione, a, e per questo la professoressa le ha fatto coprire gli occhi con una benda. Alcune studentesse del liceo di Scafati, in provincia di Salerno sono statedurante l’interrogazione a … L'articolonell’interrogazione aper nonè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

“Studenti bendati in videoconferenza per l’interrogazione per evitare che possano sbirciare dal libro o dagli appunti. E’ questa la segnalazione che ci è arrivata da diversi genitori degli alunni di ...

La notizia sta girando a velocità virulenta sui social: una docente di greco e latino del liceo classico di Scafati, in provincia di Salerno, nell’interrogare a distanza un’alunna ... della povera ...

