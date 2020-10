Ultime Notizie Roma del 28-10-2020 ore 10:10 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione mercoledì 28 ottobre in studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus sono 28 le persone 18 italiani 10 stranieri denunciati al seguito degli incidenti lunedì sera a Milano in una manifestazione non autorizzata contro il nuovo dpcm per contenere il covid 13 denunciati solo i minorenni una decina tra le forze dell’ordine i feriti negli scontri a Torino dove sono state arrestate 5 persone nella notte nuovi disordini a Roma bombe carta cariche della polizia la procura di Milano aprire un’indagine possibile un’allergia comune con un collegamento tra gruppi ultrà di tutta Italia oggi il Ministro dell’Interno lamorgese riunisce il comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza di Chiari alle 21:30 A quanto si apprende da fonti parlamentari il premier ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione mercoledì 28 ottobre in studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus sono 28 le persone 18 italiani 10 stranieri denunciati al seguito degli incidenti lunedì sera a Milano in una manifestazione non autorizzata contro il nuovo dpcm per contenere il covid 13 denunciati solo i minorenni una decina tra le forze dell’ordine i feriti negli scontri a Torino dove sono state arrestate 5 persone nella notte nuovi disordini abombe carta cariche della polizia la procura di Milano aprire un’indagine possibile un’allergia comune con un collegamento tra gruppi ultrà di tutta Italia oggi il Ministro dell’Interno lamorgese riunisce il comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza di Chiari alle 21:30 A quanto si apprende da fonti parlamentari il premier ...

