Motore ricerca, Apple prepara sgambetto a Google? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – Apple starebbe intensificando gli sforzi per sviluppare la propria tecnologia di ricerca mentre le autorità antitrust statunitensi minacciano multe multimiliardarie per i pagamenti che Google effettua per garantirsi un posizionamento privilegiato del suo Motore di ricerca su iPhone. A rivelarlo il Financial Times specificando che in una modifica poco nota all'ultima versione del sistema operativo iPhone, iOS 14, Apple ha iniziato a mostrare i propri risultati di ricerca e collegarsi direttamente ai siti Web quando gli utenti digitano le ricerche dalla schermata principale. Questa capacità di ricerca web segna un importante passo avanti nello sviluppo interno di Apple e potrebbe costituire la base ...

