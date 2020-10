X Factor, la categoria Over di Mika: chi è N.A.I.P (Di martedì 27 ottobre 2020) Ha 29 anni e si è avvicinato alla musica da “grande”. Chi è N.A.I.P, la nuova promessa di X Factor Italia. La prima puntata dei live di X Factor è ormai alle porte. Giovedì 29 ottobre sapremo quali sfide attenderanno i nuovi concorrenti del talent-show più seguito d’Italia. Nel frattempo, scopriamo qualcosa di più sulla vita e … L'articolo X Factor, la categoria Over di Mika: chi è N.A.I.P proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 ottobre 2020) Ha 29 anni e si è avvicinato alla musica da “grande”. Chi è N.A.I.P, la nuova promessa di XItalia. La prima puntata dei live di Xè ormai alle porte. Giovedì 29 ottobre sapremo quali sfide attenderanno i nuovi concorrenti del talent-show più seguito d’Italia. Nel frattempo, scopriamo qualcosa di più sulla vita e … L'articolo X, ladi: chi è N.A.I.P proviene da YesLife.it.

zazoomblog : X Factor la categoria Under Uomini di Emma Marrone: chi è Blind - #Factor #categoria #Under #Uomini - Efuoribuio : @IvIlupin Io continuo a pensare che la categoria più debole sia sempre quella di Mika purtroppo ?? Anche i miei pre… - Efuoribuio : Comunque io so già chi tifare a X Factor, spero di non ricredermi con le cover Ovviamente non è della categoria di Mika lol -